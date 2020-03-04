Вправе ли работодатель отказать в бумажной трудовой

Работник не писал заявление об отказе от бумажной трудовой книжке. Уволился и устроился на новую работу. Вправе ли новый работодатель отказать в ведении бумажной трудовой книжки?

Ответ на этот вопрос дал Минтруд в письме № 14-2/В-136 от 10.02.2020.

В документе поясняется, что за работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки, имеет право в последующем подать работодателю письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности.

Напомним, что касается обратного перехода, то по разъяснениям Роструда, отказавшись от бумажной трудовой, вернуться к ней уже нельзя.