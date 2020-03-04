Клерк.Ру

Владельца «Тарас Бульба» могут посадить второй раз

На владельца сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана завели новое уголовное дело за неуплату налогов на сумму более 57 млн рублей.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Белойван от следствия скрылся, решается вопрос об объявлении его в розыск.

Налоги были доначислены за период 2011-2014 год. После выставления инспекцией ФНС требования об уплате, Белойван в установленный срок (до 18 мая 2016 года) сумму недоимки в размере 57,3 млн рублей не оплатил, в связи с чем было принято решение о возбуждении в отношении бизнесмена уголовного дела по ст. 199.2 УК РФ.

Ранее Белойван уже получил срок за неуплату налогов, однако спустя четыре месяца был освобожден в связи с болезнью.

По словам другого источника ТАСС, инициатором возбуждения уголовного дела в отношении Белойвана является ФНС России. Причиной такой реакции стал его отказ подписать мировое соглашение после освобождения из колонии. Налоговики рассчитывали получить от Белойвана 1 млрд рублей.

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