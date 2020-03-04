Стало известно, сколько в стране потенциальных самозанятых

Каждый десятый человек может назвать себя фрилансером или, в терминах актуального российского законодательства, самозанятым.
К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ после проведения опроса.
У людей спросили, что они понимают под словом «фрилансер». Вот что ответили граждане:
- свободный, вольнонаемный работник, который самостоятельно находит себе работу (15 %);
- тот, кто работает на себя (5 %);
- тот, кто работает удаленно (5 %);
- не знаю, кто это такие (66%).
Люди относятся к фрилансерам положительно или безразлично почти в равных долях (41% и 49% соответственно).
Отрицательное отношение к фрилансерам выразили 6 % граждан, в основном это пенсионеры.
А много ли работают фрилансеры? Тут мнения людей разделились почти поровну. Кто-то считает что фрилансеры тратят на работу меньше времени чем обычные наемные сотрудники. Кто-то, напротив, уверен, что у фрилансеров обычно рабочий день длиннее, чем стандартные 8 часов.
Хотят ли россияне стать самозанятыми? Среди опрошенных желающих перейти на данный формат работы оказалось 23%. Чаще данное желание испытывают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.
Причинами, по которым люди хотели бы стать фрилансерами, являются:
- увеличение дохода (34%);
- независимость от начальства и свобода действий (24%);
- возможность иметь более гибкий и удобный график работы (18%);
- наличие большего количества свободного времени (10%).