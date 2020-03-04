Стало известно, сколько в стране потенциальных самозанятых

Каждый десятый человек может назвать себя фрилансером или, в терминах актуального российского законодательства, самозанятым.

К такому выводу пришли специалисты ВЦИОМ после проведения опроса.

У людей спросили, что они понимают под словом «фрилансер». Вот что ответили граждане:

свободный, вольнонаемный работник, который самостоятельно находит себе работу (15 %);

тот, кто работает на себя (5 %);

тот, кто работает удаленно (5 %);

не знаю, кто это такие (66%).

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В рамках исследования респондентам было предложено следующее значение слова «фрилансеры» — это «наёмные работники, не состоящие в штате какой-либо организации и работающие по гибкому графику на разных заказчиков по разовым контрактам или производящие товары и услуги на продажу самостоятельно, без привлечения труда других людей. Причём заказчиков и покупателей фрилансеры ищут самостоятельно».

Люди относятся к фрилансерам положительно или безразлично почти в равных долях (41% и 49% соответственно).

Отрицательное отношение к фрилансерам выразили 6 % граждан, в основном это пенсионеры.

А много ли работают фрилансеры? Тут мнения людей разделились почти поровну. Кто-то считает что фрилансеры тратят на работу меньше времени чем обычные наемные сотрудники. Кто-то, напротив, уверен, что у фрилансеров обычно рабочий день длиннее, чем стандартные 8 часов.

Хотят ли россияне стать самозанятыми? Среди опрошенных желающих перейти на данный формат работы оказалось 23%. Чаще данное желание испытывают молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Причинами, по которым люди хотели бы стать фрилансерами, являются: