Как определить первоначальную стоимость ОС, полученных по договорам лизинга

С 1 января 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций. Однако до этой даты оно облагалось налогом.

Как же определить стоимость лизинговых ОС, если компания пока не перешла на применение ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»?

В этом случае учет лизинговых операций ведется согласно Указаниям, утвержденным приказом Минфина от 17.02.1997 № 15.

Стоимость лизингового имущества, поступившего лизингополучателю, учитывается на забалансовом счете 001.

Если по условиям договора имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то проводки следующие:

Д08 – К76

Д01 – К08

Первоначальной стоимостью ОС признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, без НДС.

При этом в случае если по конкретному вопросу ведения бухучета в федеральных стандартах не установлены способы ведения бухучета, то организация разрабатывает соответствующий способ исходя из требований, установленных законодательством РФ о бухучете, федеральными или отраслевыми стандартами. При этом организация использует последовательно следующие документы:

а) международные стандарты финансовой отчетности;

б) положения федеральных и отраслевых стандартов бухучета по аналогичным и связанным вопросам;

в) рекомендации в области бухучета.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/2979@ от 20.02.2020.