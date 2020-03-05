Как считать НДФЛ работников из Беларуси, Казахстана, Армении и других стран

Доходы работников, не являющихся налоговыми резидентами России, облагаются по ставке 30%. И такая ставка применяется с даты приема на работу иностранца. Однако для граждан стран ЕАЭС установлены другие правила, напоминает ФНС на своем сайте.

С первого дня работы по найму доходы граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии облагаются НДФЛ по ставке 13% на основании Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. По итогам налогового периода определяется окончательный налоговый статус физического лица. Он зависит от времени его нахождения в России в течение года. Этот порядок применяется независимо от гражданства и распространяется, в том числе, на граждан государств – членов ЕАЭС.

Для признания налоговым резидентом РФ необходимо нахождение физлица на территории нашей страны не менее 183 дне 12 месяцев подряд (пункт 2 статьи 270 НК).

Если по итогам года сотрудники организаций – граждане государств ЕАЭС не стали российскими налоговыми резидентами, то НДФЛ по ставке 13%, удержанный с их доходов, должен быть пересчитан по ставке 30%.