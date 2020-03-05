Новые правила по выплатам больничных повлияют на рост экономики?

Сегодня материал, посвященный переходу на прямые выплаты пособий из ФСС, опубликовали в «Известиях». Но это не сенсация.

Проект был разработан еще в сентябре 2019 года и профильные СМИ о нем неоднократно писали. О всеобщем введении прямых выплат с 2021 года речь идет уже давно.

Но сегодня к обсуждению этого вопроса подключились депутаты, профсоюзы и различные эксперты.

Так, в частности, экономист, преподаватель РАНХиГС при Президенте России Владислав Гинько заявил, что изменение системы оплаты отпусков и декретов обеспечит унифицированный подход к организации данного процесса и упростит анализ динамики экономики.

«Это будет означать выравнивание политики в области выплат по больничным листам. Чтобы был унифицированный подход к организации данного процесса. Это объяснимо с точки зрения того, чтобы централизовать этот подход и обеспечить большую прозрачность, в том числе и получению больничных», — сказал он.

Экономист отметил, что таким образом «возникнет поток информации, который проще анализировать».