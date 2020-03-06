И швец, и жнец: какие странные вакансии предлагают бухгалтерам

В «Красном уголке бухгалтера» частенько обсуждают странные вакансии для бухгалтеров. Вот и вчера опубликовали фотографию удивительного предложения работы — ищут специалиста по кадровому производству с функциями бухгалтера и юриста со знанием английского языка!

Список обязанностей в вакансии впечатляющий. Надо не только вести кадровую работу в 9-ти обособках при 70 работниках, многие из которых иностранцы, но и сдавать отчетность по НДФЛ и взносам, а также подбирать персонал для розничных точек. Кроме того, работодатель желает, что бы этот специалист-многостаночник работал юристом и контролировал договоры с поставщиками и покупателями и знал английский язык.

За все вот это предлагается зарплата 50-60 тыс. рублей. Что впрочем для Ногинска не так плохо, как говорят участники группы. Но сваливание в кучу обязанностей из разных профессий очень удивило бухгалтеров и они не преминули поёрничать:

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«Зачем деньги на офис тратить. В свободное от чае пития время этот юро-бкхо-кадровик ещё и менеджером по продажам и секретарем подрабатывать сможет»

«Еще метлу в зубы и фонарь на лоб. Чтобы по ночам убирался»

«Я подозреваю, что вакансию писал такой же многостаночник. Вот только в какой сфере?»

Но есть и грустные замечания:

«Получается, что человек, получивший ВО, а может и два ВО, владеющий английским, стоит 50-60 тыс., меньше 1000 долларов. Интересно, как собственники себя оценивают?»