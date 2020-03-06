Страховые взносы ИП резко вырастут

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.

Законопроект должен увеличить поступления в бюджеты ПФР и Фонда обязательного медицинского страхования. Ожидается, что в следующие четыре года они получат от ИП 204, 221, 277 и 292 млрд рублей. Обосновывается это благой целью — повышением сбалансированности пенсионной системы и улучшением обеспечения населения бесплатной медициной.

О том, как Минфин запланировал повысить взносы: Стал известен размер фиксированных взносов ИП на ближайшие 5 лет.

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При этом платежи для ИП будут увеличиваться быстрее ожидаемой инфляции, говорится в письме «Опоры России» в администрацию президента. С письмом ознакомились «Известия»

Одобрение инициативы Минфина приведет к повышению фискальной нагрузки на предпринимателей на 14 млрд рублей в следующем году и на 50 млрд накопленным итогом к 2024-му, говорится в письме. В конечном счете, это выльется в снятие части ИП с учета и их переходу в тень. По разным оценкам, уровень серой экономики России уже равняется 12–20% ВВП. Кроме того, повышение ставок осложнит реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Сумма страховых взносов для ИП состоит из двух частей: фиксированной и переменной. По первой в 2020 году они должны заплатить 40,8 тыс. рублей. По второй — дополнительно 1% с доходов выше 300 тыс. рублей. Такие правила действуют с 2014 года, однако на тот момент постоянная часть взносов составляла 22,3 тыс. рублей. С тех пор она ежегодно росла. Согласно законопроекту Минфина, в 2021–2024 годы она также будет увеличиваться до 45,2, 49,5, 52,5 и 55,8 тыс. рублей соответственно.

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«Опора России» обращает внимание на то, что предлагаемые министерством темпы роста отчислений существенно опережают прогноз инфляции, которая ожидается не выше 4%. Он предложил увеличивать взносы с аналогичной скоростью. Кроме того, в «Опоре» считают необходимым повысить порог дохода для расчета переменной суммы отчислений с 300 до 600 тыс. рублей.

Размеры взносов индексируются пропорционально увеличению предельной базы для выплаты за работников, пояснили принцип законопроекта в Минфине. Это стандартная процедура, необходимая для сохранения формируемых сегодня пенсионных прав, которая не несет рисков для предпринимателей. Повышение фиксированного взноса, например, в пределах инфляции привело бы к снижению пенсионных прав.

Минэкономразвития пришло к выводу, что инициатива не вводит избыточные ограничения и не приводит к необоснованному росту расходов бизнеса.