«Мастерхост» вернулся к работе

На прошлой неделе мы писали, что облачный сервис для бухгалтерских фирм «Мультибухгалтер» сбоит.
Виной всему был хостинг-провайдер «Мастерхост».
Сегодня к нам обратилась представитель «Мастерхоста» и сообщила, что кризис миновал.
Длительные переговоры принесли результат: сотрудники .masterhost допущены на территорию дата-центра и получили доступ к оборудованию. Работоспособность сервисов восстановлена, их функционированию ничто не угрожает.
И это не может не радовать.
В данный момент все силы брошены на обработку многочисленных заявок клиентов и оперативное урегулирование вопросов о предоставлении данных и компенсаций.
Пожелаем им поскорее вернуться в рабочее русло.