Клерк.Ру

«Мастерхост» вернулся к работе

На прошлой неделе мы писали, что облачный сервис для бухгалтерских фирм «Мультибухгалтер» сбоит.

Виной всему был хостинг-провайдер «Мастерхост».

Сегодня к нам обратилась представитель «Мастерхоста» и сообщила, что кризис миновал.

Длительные переговоры принесли результат: сотрудники .masterhost допущены на территорию дата-центра и получили доступ к оборудованию. Работоспособность сервисов восстановлена, их функционированию ничто не угрожает.

И это не может не радовать. 

В данный момент все силы брошены на обработку многочисленных заявок клиентов и оперативное урегулирование вопросов о предоставлении данных и компенсаций.

Пожелаем им поскорее вернуться в рабочее русло.

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