«Мастерхост» вернулся к работе

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Над.К Так речь не о камералке по прибыли. Запросы идут вне камеральных проверок... Зачем налоговая требует документы по дивидендам

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manik МЫ как получатели дивидендов (в т.ч. промежуточных), так и плательщики. Года 3 уже каждую деклара... Зачем налоговая требует документы по дивидендам

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MaxC А про жену Туполева ничего не знаете? Что стоит за "оправдан, реабелитирован"? Какая семейная тра... Чем Путин оправдал падение уровня жизни

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mityai Безотносительно к памяти вашего прадеда.В профиле солдат того же бессмертного полка можно посмотр... Чем Путин оправдал падение уровня жизни

Над.К Если платятся дивиденды, то зачем надо врать в платежках? Что бы потом еще с налоговой или участн... Зачем налоговая требует документы по дивидендам

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Альтернатива Они наивно предпологают, что снизив налоги на руд они получат белую зарплату. С белой зарплатой в... Неужели снизят налоги на труд?

Алена 71 А зачем вы пишите, что дивиденты? Просто премия и все. Зачем налоговая требует документы по дивидендам

Алена 71 Уж скорее бы! Все ждем- ждем который год, ну будет ни главбух, а финансовый директор.))... Налоговый мониторинг убьет профессию бухгалтера

VikaV2193 Какую ерунду Вы говорите или скорее всего повторяете. Каких воров и предателей? Мой личный прадед... Чем Путин оправдал падение уровня жизни