Выдайте работнику его трудовую сразу после подачи заявления о выборе электронной книжки

В соответствии со ст. 66.1 ТК работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.

При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче работником заявления о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности.

Как именно должна выглядеть запись, пояснили в Роструде.

В трудовой книжке записи осуществляются в следующем порядке:

в графе 1 ставится порядковый номер вносимой записи;

ставится порядковый номер вносимой записи; в графе 2 указывается дата выдачи трудовой книжки на руки;

указывается дата выдачи трудовой книжки на руки; в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делается запись «Подано письменное заявление (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ)»;

раздела «Сведения о работе» трудовой книжки делается запись «Подано письменное заявление (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона от 16 декабря 2019 г. N 439-ФЗ)»; в графе 4 проставляется дата подачи заявления с указанием числа, месяца, года.

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Запись должна быть

Напомним, аналогичные разъяснения также даны в письме Минтруда № 14-2/В-150 от 12.02.2020.

Роструд также пояснил, что выдать трудовую на руки работнику надо в день подачи им заявления. Напомним, что ранее ПФР разъяснял, что вообще-то срок выдачи бумажной трудовой законом не установлен и можно его установить локальным актом.

При этом в графе 13 «Расписка работника в получении трудовой книжки» книги учета движения трудовых книжек, делается запись «Выдана на руки на основании письменного заявления (фамилия, имя, отчество) о предоставлении ему (ей) работодателем сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации (часть 2 статьи 2 Федерального закона N 439-ФЗ)», а также работник расписывается в получении трудовой книжки.

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Кстати, получив от работодателя свою трудовую книжку, не спешите ее выбрасывать на радостях от перехода на цифровой вариант. Об этом предупреждает ПФР.

Старая добрая бумажная трудовая вам еще пригодится. Дело в том, что электронная трудовая будет содержать в себе информацию о трудовом стаже работника лишь начиная с 2020 года.