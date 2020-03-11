Рекламные услуги для иностранной фирмы не облагаются НДС

Российская организация оказывает польской организации рекламные и маркетинговые услуги. Что с НДС? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 14.02.2020 № 03-07-14/10377.

В соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК объектом налогообложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ.

Порядок определения места реализации установлен статьей 148 НК.

Так, согласно подпункту 4 пункта 1.1 статьи 148 НК местом реализации рекламных и маркетинговых услуг не признается территория РФ, в случае если покупатель таких услуг осуществляет деятельность на территории иностранного государства.

Таким образом, если покупателем рекламных и маркетинговых услуг, оказываемых российской организацией, является польская организация, местом реализации данных услуг территория РФ не признается. В связи с этим такие услуги НДС в РФ не облагаются.