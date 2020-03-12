При купле-продаже мотоциклов не получится сэкономить на НДС, как в случае с авто

Если купить автомобиль у физлица, а потом продать его, то НДС надо будет платить только с разницы в цене. Это следует из пункта 5.1 статьи 154 НК.

Распространяется ли это правило на мотоциклы? Ведь мотоциклы относятся к группе автомобилей в смысле ст. 1 Конвенции о дорожном движении.

Нет, ответил Минфин в письме от 20.02.2020 № 03-07-11/12027.

Порядок определения налоговой базы по НДС, установленный п. 5.1 ст. 154 НК в отношении иных транспортных средств, в том числе мотоциклов, не применяется.

В связи с этим налоговая база по НДС при реализации мотоциклов, приобретенных у физлиц, определяется как стоимость этих товаров, исчисленная исходя из цены их продажи (без учета покупной стоимости).