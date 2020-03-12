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Какие документы надо собрать для оформления отпуска по уходу за ребенком папе

Как правило, после рождения ребенка отпуск по уходу за малышом берет мама, но бывают различные жизненные ситуации, когда мама не может находиться рядом с ним.

В таких случаях уйти в отпуск по уходу за ребенком и получать пособие могут также папы, которые фактически осуществляют уход за ребенком. Но есть обязательное условие — они должны подлежать обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, то есть иметь трудовой договор с работодателем.

Воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком и получать пособие папа может после окончания отпуска по беременности и родам мамы ребенка, уточнили в ФСС.

Для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком отец или иной родственник с заявлением о предоставлении отпуска по уходу за ребенком должен представить следующие документы:

— заявление о назначении пособия;

— свидетельство о рождении (усыновления) ребенка и его копию или выписку из решения об установлении над ребенком опеки;

— документы о рождении предыдущего ребенка (детей) либо документ об усыновлении и его копия;

— справку с места работы матери о том, что она не использует указанный отпуск и не получает пособие по уходу за ребенком;

— если мать не трудоустроена официально или обучается по очной форме — справку из органов соцзащиты населения о неполучении ею ежемесячного пособия.

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