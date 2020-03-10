Не забудьте сдать СЗВ-ТД за февраль!

Осталась неделя до окончания срока сдачи СЗВ-ТД за февраль. Этот новый отчет, сдаваемый в ПФР, появился в 2020 году из-за введения электронных трудовых книжек.

Сдавать СЗВ-ТД нужно только тем работодателям, у которых были кадровые движения в феврале. Нулевой отчет не сдается.

Если вы еще не сдавали форму в этом году, учтите, что требуется написать заявление на подключение страхователя к электронному документообороту. Прежние соглашения с ПФР не годятся. Рассмотрение заявления в ПФР занимает до двух рабочих дней.