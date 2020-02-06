Срочно напишите заявление! СЗВ-ТД не отправить без нового соглашения с ПФР

Не позднее 17 февраля работодатели, у которых были кадровые движения, должны сдать новый отчет в Пенсионный фонд — СЗВ-ТД. Однако, как оказалось, отправить его сразу не получится.

Дело в том, что ПФР запустил новую информационную систему федерального уровня. И в ней необходимо зарегистрироваться, даже если вы раньше подписывали соглашение с ПФР об электронном документообороте. Иначе отчет не будет принят в Пенсионном фонде.

Чтобы зарегистрироваться, надо направить Заявление на подключение страхователя к электронному документообороту. Оно должно быть подписано лично страхователем. Учтите, что рассмотрение заявления в ПФР занимает до двух рабочих дней.

Сделать это можно в электронном виде — через ту же систему, с помощью которой вы сдаёте отчётность. Заявление нужно заверить квалифицированной электронной подписью, выданной на имя руководителя организации.