Тинькофф опубликовал годовой отчет. Там все круто, несмотря на суд и болезнь Олега

TCS Group Holding PLC опубликовал финансовые результаты по МСФО за четвёртый квартал и 2019 год. Общая выручка выросла на 45% и составила 46,7 млрд рублей.

Чистая прибыль увеличилась на 36% – до 11 млрд рублей. За весь 2019 год группа получила 36,1 млрд рублей чистой прибыли (+33% год к году). Этот показатель в холдинге назвали рекордным за всю его историю.

За 12 месяцев банк обслуживал текущие счета более 7,1 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 211,7 млрд рублей.

Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 535 тысяч с 60,2 млрд рублей на их расчётных счетах.

А что в 2020? На 1 марта 2020 года мобильное приложение «Тинькофф» скачали более 20 млн раз, ежемесячное количество активных пользователей – 5,3 млн.

Кроме того, Тинькофф объявил о выплате дивидендов. Оно ориентировочно состоится 30 марта.

Совет директоров одобрил промежуточные дивиденды в размере $0,21 на одну акцию или ГДР, общий объем выплат составит около $42 млн.

Банк отрицает отток средств из на фоне новостей о судебных и личных проблемах Олега Тинькова. Руководство сохраняет 120-130 млрд рублей ликвидных активов.