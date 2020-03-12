Клерк.Ру

Эксперимент по маркировке молочки продлят еще на два месяца

На сайте проектов нормативных актов появился документ, предлагающий продлить эксперимент по маркировке молочной продукции до 31 мая 2020 года. Он подготовлен Минпромторгом.

Эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля прошлого года и должен был закончится 29 февраля 2020 года. Ранее министерство уже предлагало продлить срок проведения эксперимента до 31 мая. Однако правительство продлило его только до конца марта. Прислушается ли к мнению Минпромторга кабмин в этот раз, неизвестно.

Глава министерства  Денис Мантуров ранее заявлял, что ведомство предлагает ввести переходный период для маркировки молока. Предлагалось с 1 декабря 2020 года начать обязательную маркировку продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года — продукции со сроком годности менее одного года. С 1 июня 2020 года планировалось начать регистрацию производителей в системе маркировки, а оборот немаркированных остатков продукции — разрешить до окончания срока годности товара.

Под маркировку попадают молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт), сливочное масло, сыры, творог и молочная сыворотка, другие продукты.

Производители молочки категорически против маркировки своих товаров. Они предупреждают, что им придется понести большие затраты, а это приведет к росту цен.

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