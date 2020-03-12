Объявлен курс на 13 марта. Доллар + 2,5 рубля, евро + 2,6 рубля

По информации с сайта Центробанка, 13 марта, в пятницу один доллар США будет стоить74,0274 рубля, один евро —83,6584 рубля.

Цены на валюту снова выросли после обвала фондового рынка 12 марта. Начиная с 10 марта рубль, по сути, падает, немного попытавшись выправиться 11 марта.

Причин много — начиная от коронавируса, который ВОЗ объявила пандемией, до падения цен на нефть, которую теперь каждый добывает как хочет и сознательно уменьшает ее цену в целях измотать друг друга.