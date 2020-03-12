Фондовый рынок снова обвалился

Разве можно такое утверждать, если не доказано? Хотя, смотря кому, конечно......
Пусть идет, лишь бы не было коронного вируса. Шутка. Мне всё-равно. Я не хожу никуда из своей бер...
От Будды не прилетит, однозначно. Он не такой ))
MaxCи ДмитрийW Вы как две стороны одной медали)))Индивидуальный предприниматель и ведущий инженер...
Через уполномоченные можно))) Сбер, ВТБ есть не только в России...
а как они будут коммуналку там оплачивать? Через офисы Райфайзен-банка или Сосьете-женераль (Росб...
Причем, в космос её послали с неправильно соединенными с ручкой управления ориентацией "Востока" ...
думаю потому что само по себе несменяемость не имеет значения. Сталин бы хоть 500 лет бы правил в...
Не знаю как вы ребята но я пользуюсь новым бонусом от Вулкана который дает до 25 000 рублей на д...
Вперед, 22-го руками перекладывать....От какой там "чудодейственной иконы" в Средневековье переме...
Ага, Киевская. По нынешней терминологии -"жидобендеровцы"..При этом не было ни Москвы, ни даже УК...
послать в командировку в Китай....
Очень интересно!Ждем-с....
Все правильно. Какой инкубационный период у вируса?
"Однако он отметил, что сотрудники службы безопасности вряд ли убивают людей по со...
– Вместо критики работы правительства – взяли бы и сами попробовали.– Хорошо, дайте попробовать.–...
ООО я держала для работы с юридическими лицами и ИП конечно. Клиентов на аутсорсе много, счета вы...
По мне, это такая гигантская метафора: сначала ее послали в космос, страшно, непонятно и тп. А те...
У нас такая же проблема. Сотрудница уехала в Таиланд, подругам на работе говорила, мол, зараза к ...
Кто-то дома взрывал, Вова, ты помнишь? Но - не доказано....
65 т.р.! Кто больше?.........Продано!
Вспомним же, Товарищи, простых людей, которые просили Терешкову.........
Мне просто нравится раз за разом проговаривать эту фразу))...
Ранее вы эту свою позицию уже достаточно ясно выразили своими сообщениями. Можно было не утруждат...
Кстати, в контексте данной правки, упоминание Бога рядом с фразой "тысячелетняя история".....мммм...
Вот тут я честно отвечу - мне абсолютно все равно, кто будет править Россией........
Где такие мои заявления? Скриншот, ну или ссылка на них.
Нет, это действительно так! Только один и способен!Такая страна!))) Её даже немного жаль. С утра,...
Президенту, членам Совета Федерации, Госдумы, членам Правительства, главам регионов, судьям, прок...
Если у него нет документов, то ему и компенсировать нечего...
Не любой. Но против ВВП, потому что он уже своё отпрезидентил. Пора и честь знать....
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"Государство - это я" - это уже было в историиНе только лишь все умеют без бумажки мудростью сраз...