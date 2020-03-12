Клерк.Ру

Фондовый рынок снова обвалился

Рубль продолжает падение вниз.

Сначала, 10 марта, в первые торги после срыва сделки ОПЕК+ резко начала дешеветь нефть, отчего рубль начал падать.

11 марта рубль немного отыгрался, и чуть-чуть вырос

Сегодня, 12 марта, на фоне объявления коронавируса пандемией, рубль опять упал.  

Все это происходит на фоне того, что нефтедобывающие страны (ОПЕК с одной стороны, и наша — с другой) пытаются измотать друг друга демпингом цен

Но у нас в Правительстве считают, что все будет хорошо. Хотя уже многие прогнозируют подорожание многих товаров.

ЦБ РФ уже объявил курсы валют на 13 марта.

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