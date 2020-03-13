Путин считает, что в больших зарплатах топ-менеджеров госкорпораций виноваты... иностранцы?

Миллионные зарплаты в день у топ-менеджеров Путин объснил тем, что они начальники и должны получать больше подчиненных.

13 серия в пятницу 13-го, из цикла интервью «20 вопросов Путину».

Прозвучал вопрос ведущего: «как бьётся государственность корпораций с рыночными зарплатами топ-менеджеров? Ну, когда получают по миллиону в день!».

Президент ответил: «да, меня самого это коробит, честно вам скажу».

«Не так всё просто, как казалось бы на первый взгляд. Я уже там на этот счёт с ними разговаривал. Ответ какой? Там же они нанимают большое количество иностранных специалистов — они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше» — добавил Путин.

А дальше добавил, что то же самое произошло и с летчиками гражданской авиации. Сначала приходилось брать иностранных специалистов с опытом полетов на «Боингах», а теперь вот военные летчики уходят на кресло второго пилота, потому что в армии платят меньше (интервью ТАСС).

Действительно, как же так. Иностранный специалист, хоть и подчиненный, ну никак не может получать больше топ-менеджера. А как же наш малый бизнес с высокими технологиями? Не подходят его специалисты вместо иностранных?