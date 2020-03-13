Банки продолжают слать шаблонные запросы документов. Бизнес не знает, что ответить, и получает блок

Бизнес жалуется, что с банками совершенно не налажена культура взаимопонимания.

Как утверждают предприниматели, в области запросов банков по 115-ФЗ творится полный хаос.

Отсутствуют регламенты по срокам ответов на запросы банков.

Многие предприниматели жалуются, что запрашивается очень много документации, при этом срок для ответа очень мал (1-2 дня). Банкиры кивают в сторону ЦБ, мол регулятор сам неформально рекомендует устанавливать малые сроки для ответов на запросы.

Запросы банков носят шаблонный характер.

Банки пишут запросы шаблонными фразами, и многие предприниматели не понимают, что от них хотят. В итоге дают не то и получают заслуженный блок.

У банков очень много субъективных моментов при рассмотрении ответов на запросы.

Здесь также все понятно, признаков сомнительных операций много, а формулировки очень расплывчатые.

Вот пример из телеграм-канала «Тот самый 115-ФЗ». Клиент ответил на запрос банка, предоставил все запрашиваемые документы, однако в ответ получил вот такое и теперь не знает, что делать.

Из всего документа ясно только то, что для подтверждения каждой операции клиенту теперь нужно бежать в банк со всеми документами. И еще не факт, что операцию банк согласится проводить.