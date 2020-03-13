«Яндекс» отправляет сотрудников на удаленную работу. Из-за угрозы вируса

Компания «Яндекс» рекомендует сотрудникам приходить в офис только в крайнем случае, и по возможности работать из дома.

Тем, кто в офисе работать должен в любом случае, рекомендуют не пользоваться общественным транспортом и обещают компенсировать расходы на такси.

Как нам рассказали знакомые сотрудники «Яндекса», им рекомендуют ноутбуки брать с собой домой, и настраивать удаленку, у кого она еще не настроена.

Срок удаленной работы в компании решили пока сделать в одну неделю.

В целом, правильные меры, учитывая, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, и в местах большого скопления людей особенно быстро распространяется.

Что вообще нужно знать о коронавирусе: краткая инструкция.