Клерк.Ру

Призывают снизить НДС, чтобы сдвинуть экономику и дать людям глоток свежего воздуха

На минувшей неделе депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект № 918286-7 о поэтапном снижении ставки НДС до 12 %.

НДС 12 % с 2021 года. Депутаты предлагают поэтапное снижение

Если Госдума примет решение снизить НДС, то в перспективе страна увидит развитие отраслей, которые на текущий момент испытывают сложности с уплатой НДС, а предприниматели наконец-то перестанут использовать схемы «оптимизации» налогов. Такого мнение высказал член политсовета Партии Роста, член Палаты налоговых консультантов России Алексей Тимченко.

Его однопартиец Павел Солодкий считает, что снижение налогов помогло бы отечественному бизнесу преодолеть кризисную ситуацию в экономике.

«Среди стран участниц Таможенного союза самая низкая налоговая ставка НДС сейчас в Казахстане – 12%. И российские компании понимают, что там производить дешевле. Кроме того, в Казахстане малый бизнес на три года освободили от уплаты налогов и ввели временный запрет на проверки предпринимателей. Эти меры уже привели к увеличению числа малых предприятий и росту занятости.

В России условия для бизнеса не улучшаются уже много лет подряд - отменяется ЕНВД, повышается годовой взнос для ИП, - говорит Солодкий. - Количество индивидуальных предпринимателей и мелких компаний год от года сокращается. Более-менее лояльные налоговые процедуры предусмотрены только для самозанятых граждан. Но в одиночку они не смогут обеспечить экономический рост, на который мы все так рассчитываем. Нужно показать бизнесу, что он нужен и лучше конкретными мерами».

С этой позицией согласен член федерального политического совета Партии Роста Дмитрий Тарасов:

Центр обучения «Клерка»
📌 Реклама
Курс «Все про дробление бизнеса» со скидкой 20%
Полноценный курс о дробление бизнеса в трех частях
Мария Ильяшенко
Узнать больше

«Не являюсь поклонником Дональда Трампа, но его предложения отменить налоги у населения с заработной платы на время из-за коронавируса показывает, как серьезно относятся власти США к проблеме. Какие меры выберет правительство России мы пока не знаем, но почему бы не снизить налоги?

Бояться выпадающих доходов Минфину не стоит - в фонде национального благосостояния сегодня накоплено 8 триллионов рублей. Только вдумайтесь в эту цифру - самое большие накопления за всю его историю. Откройте кубышку и дайте простым людям глоток свежего воздуха, и экономика сдвинется, пойдет в плюс и вверх».

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить