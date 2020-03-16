Призывают снизить НДС, чтобы сдвинуть экономику и дать людям глоток свежего воздуха

На минувшей неделе депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект № 918286-7 о поэтапном снижении ставки НДС до 12 %.

Если Госдума примет решение снизить НДС, то в перспективе страна увидит развитие отраслей, которые на текущий момент испытывают сложности с уплатой НДС, а предприниматели наконец-то перестанут использовать схемы «оптимизации» налогов. Такого мнение высказал член политсовета Партии Роста, член Палаты налоговых консультантов России Алексей Тимченко.

Его однопартиец Павел Солодкий считает, что снижение налогов помогло бы отечественному бизнесу преодолеть кризисную ситуацию в экономике.

«Среди стран участниц Таможенного союза самая низкая налоговая ставка НДС сейчас в Казахстане – 12%. И российские компании понимают, что там производить дешевле. Кроме того, в Казахстане малый бизнес на три года освободили от уплаты налогов и ввели временный запрет на проверки предпринимателей. Эти меры уже привели к увеличению числа малых предприятий и росту занятости. В России условия для бизнеса не улучшаются уже много лет подряд - отменяется ЕНВД, повышается годовой взнос для ИП, - говорит Солодкий. - Количество индивидуальных предпринимателей и мелких компаний год от года сокращается. Более-менее лояльные налоговые процедуры предусмотрены только для самозанятых граждан. Но в одиночку они не смогут обеспечить экономический рост, на который мы все так рассчитываем. Нужно показать бизнесу, что он нужен и лучше конкретными мерами».

С этой позицией согласен член федерального политического совета Партии Роста Дмитрий Тарасов: