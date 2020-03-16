Пенсии будут начислять автоматом с 2021 года. С 45 лет

Высокие технологии добрались до пенсий — Минтруд планирует начислять пенсии в автоматическом режиме с 45 лет.

Минтруд готовит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение».

Граждане с 45 лет, через сайт «Госуслуг», смогут получать уведомления о размере своих пенсионных накоплений. Новшество планируют ввести с 2021 года. Писать заявления никуда не нужно будет, достаточно регистрации на сайте Госуслуг.

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«Минтруд России обеспечивает гражданам условия для максимально комфортной реализации своих социальных прав. Для этого ведется работа по внедрению в социально-трудовой сфере цифровых технологий. Принятие законопроекта позволит перейти к проактивному назначению пенсий. Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению», — рассказали в пресс-службе министерства (источник « Известия »).

Не совсем понятно, в чем удобство — скорее «напоминалка», что пора бы покупать баллы для того, чтобы эту пенсию получить.

Еще одно нововведение — людям с ограниченными возможностями также будет введен беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности.

«Это позволит инвалидам не обращаться за назначением пенсии, такое решение будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов. Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина», — сообщили в ведомстве.

Правда, медико-социальную экспертизу проходить все равно придется.