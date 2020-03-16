Клерк.Ру

Пенсии будут начислять автоматом с 2021 года. С 45 лет

Высокие технологии добрались до пенсий — Минтруд планирует начислять пенсии в автоматическом режиме с 45 лет.

Минтруд готовит законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение».

Граждане с 45 лет, через сайт «Госуслуг», смогут получать уведомления о размере своих пенсионных накоплений. Новшество планируют ввести с 2021 года. Писать заявления никуда не нужно будет, достаточно регистрации на сайте Госуслуг.

«Минтруд России обеспечивает гражданам условия для максимально комфортной реализации своих социальных прав. Для этого ведется работа по внедрению в социально-трудовой сфере цифровых технологий. Принятие законопроекта позволит перейти к проактивному назначению пенсий. Это даст россиянам возможность заблаговременно оценивать формирование своих пенсионных выплат и при необходимости предпринимать шаги по их увеличению», — рассказали в пресс-службе министерства (источник «Известия»).

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Не совсем понятно, в чем удобство — скорее «напоминалка», что пора бы покупать баллы для того, чтобы эту пенсию получить.

Еще одно нововведение — людям с ограниченными возможностями также будет введен беззаявительный порядок назначения пенсии по инвалидности.

«Это позволит инвалидам не обращаться за назначением пенсии, такое решение будет автоматически выноситься ПФР на основании сведений об инвалидности в Федеральном реестре инвалидов. Заявление о доставке пенсии будет приниматься органом медико-социальной экспертизы и передаваться в ПФР на исполнение также без участия гражданина», — сообщили в ведомстве.

Правда, медико-социальную экспертизу проходить все равно придется.

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