Мир на пороге кризиса. Спасут ли спички и тушенка, расскажет китайская статистика

Предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook пишет, что мир на пороге большого кризиса, ссылаясь на цифры.

«А вот эта новость, конечно, очень серьёзна!

Ибо показывает, как падает экономика после мер карантина, по «китайскому» образцу. А к этому нужно добавить, что ситуация в Китае ещё полностью и не нормализовалась, и окончательные последствия ещё до конца не ясны. В Европе, из-за медлительности и общей безалаберности, ситуация может в результате оказаться ещё драматичнее.

А если на это добавить мультипликативный эффект взаимных ограничений и поставок в международной торговле, после всех мер, принятых всеми странами, то экономический эффект этой пандемии трудно даже представить и вообразить. В общем, господа, кажется мы на пороге большого большого кризиса...

Масштаб экономической катастрофы в Китае превзошёл самые мрачные прогнозы.

Промышленность: — 13.5% гг (ожидалось 1.5% гг) vs 6.9% гг в декабре.

Розничные продажи: — 20.5% гг (ожидалось 0.8% гг) vs 8.0% гг в декабре.

Инвестиции: — 24.5% (ожидалось 2.8% гг).

В марте экономическая активность начала восстанавливаться, но возвращение на прежнюю траекторию, скорее всего, будет долгим.

Если первый удар по экономике пришелся со стороны внутреннего спроса, то теперь серьёзно пострадает внешний спрос из-за аналогичных проблем в Европе и, по-видимому, в США».

В целом, цены уже начали расти. Банки повышают ставки по ипотеке. На все товары цены будут расти.