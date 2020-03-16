Метр между посетителями, после 60 лет сидеть дома: предписания Минпромторга общепиту и магазинам

Минпромторг предписал ресторанам, барам и кафе обеспечить расстановку столов с расстоянием не меньше метра между посетителями. А людям старше 60 лет вообще не рекомендует туда ходить.

А также, предписано не пускать людей в рестораны с признаками ОРВИ, в общие залы пускать только после мытья рук с мылом и обработкой кожными антисептиками, а персона с признаками заболевания не допускать к работе. Как и тех, кто был в странах из зоны риска.

Для магазинов тоже есть новые правила.

Им следует организовать работу по минимизации очередей и скоплений покупателей, постоянно предупреждать покупателей о необходимости соблюдать дистанцию минимум один метр друг от друга.

Кроме того, магазины должны «обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее востребованных товаров. В случае повышения спроса на них обеспечить увеличение количества данных товаров в торговом зале и их выкладку на полки» (материалы «РГ»).

Спрос на некоторые товары уже растет. Это бакалея, санитарно-гигиенические товары, вода, консервы. «Запасы есть, все быстро восполняется», — заявил Сергей Беляков, глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) .