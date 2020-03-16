Можно ли бухгалтеру работать по договору ГПХ? Можно, но осторожно

Можно ли работать бухгалтеру не по трудовому договору, а по гражданско-правовому? Как обезопасить заказчика от переквалификации? Эта тема обсуждается в «Красном уголке бухгалтера».

Все началось с вопроса:

«Возможно ли так: главбух уволился, директор составляет на себя приказ, что он теперь и ген.дир и главбух, а отчётность годовую сдаёт бухгалтер по договору ГПХ?»

Вот что посоветовали коллеги автору темы:

«Срок договора — не более 3-х месяцев, потом заключение нового через несколько дней. Ну и оформление актов выполненных работ — можно помесячно, можно по объемно»

«Включите в договор условие, что не подчиняетесь внутреннему трудовому распорядку (т.е. на выполнение работы время сами регулируете)»

«Ещё пункт про не работу с деньгами, иначе по 115 Фз прийдется стучать в фин мониторинг»

«Если подписываете отчетность ЭЦП клиента, то пропишите детально все вопросы её использования. Ну и передачу самого носителя оформлять актом»