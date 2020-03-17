Проведите сверку с налоговой о собственности на землю и транспорт

Организации могут сверить с налоговыми органами сведения о своих налогооблагаемых земельных участках и транспортных средствах. Об этом напоминает пресс-служба ФНС.

С 2020 года отменены декларации по земельному и транспортному налогам. Начислять их будет налоговая служба по имеющимся у них данным.

По обращениям организаций инспекции обязаны провести сверку сведений Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН) о принадлежащих компаниям земельных участках и транспортных средствах, сведения о которых получены в соответствии со ст. 85 НК РФ. Но сначала налогоплательщикам самим рекомендуется получить эти выписки из ЕГРН, чтобы проверить данные.

Если по мнению налогоплательщика, сведения ЕГРН не совпадают с информацией в официальных ресурсах ГИБДД МВД России, органов гостехнадзора, ГИМС МЧС России, органов Росморречфлота, Росавиации, Росреестра, рекомендуется сообщить об этом в налоговую инспекцию по месту нахождения транспортного средства или земельного участка.

После проверки информации, в том числе с помощью межведомственного электронного взаимодействия, налоговый орган актуализирует сведения ЕГРН при наличии оснований, предусмотренных НК РФ, и проинформирует налогоплательщика.