Росавиация не исключает банкротство авиаперевозчиков. Правильно, причина — коронавирус

Из-за закрытия международных полетов, роста рубля, и общего сокращения мобильности населения авиакомпании терпят огромные убытки и могут начать закрываться.

В частности, в сложном финансоввом состоянии находися авиакомпания «Ютэйр», а не так давно «Аэрофлот» жаловался на огромное финансовое давление.

«По оценке самих авиакомпаний, от закрытия направлений в Китай их упущенная маржинальная прибыль составила около 1,7 млрд руб. только за февраль 2020 года. Различные цифры называются, если такая ситуация сохранится и до конца года. Эти цифры различны, они требуют проверки, но называются цифры свыше 100 млрд руб.», — заявил первый замглавы Минтранса РФ - руководитель Росавиации Александр Нерадько (по материалам Интерфакс).

Сегодня на «Клерке» писали о мерах Правительства, в том числе и для авиаперевозчиков.