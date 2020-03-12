СПС умрут, «Клерк» останется, налоговики придираются к биде, роботы в бухгалтерии – это страшно. Интервью Дмитрия Костальгина

Владелец «Клерка» очень любит говорить не только про бухгалтеров, но и про бизнес. Наша редакция этим воспользовалась и заслала его на беседу с управляющим директором проекта «НДФЛка» Дмитрием Костальгиным. Дмитрий — налоговый юрист и одновременно сам владелец бизнеса. Поэтому интервью, как сборная солянка: придется по душе и бухгалтерам, и директорам, и стартаперам.

Про стартап и чего стоит сотрудничество со Сбером

— Что можете про НДФЛку рассказать? (сервис стартовал в 2014 году — Примеч. Ред.)

— У нас сейчас третья реинкарнация. Штат уже почти 100 человек. Большая часть — консультанты. Есть свой колл-центр. Ютимся мы в Краснодаре, есть представительство в Москве.

Я занимаюсь методологией, общением с партнерами, обучением персонала. Когда завязалось сотрудничество со Сбербанком (НДФЛка выступает партнером Сбербанка в запуске сервиса «Возврат налогов». Налоговый вычет можно получить по упрощенной схеме, если оставить заявку на сайте Сбербанка, а дальше подключаются специалисты НДФЛка — Примеч. Ред.), надо было срочно набрать 50 людей. И обучить их сразу.

— А какой оборот НДФЛки?

— Данные открытые, отчетность всю сдаем. Мы к прошлому году приросли на 50%, выручка почти 150 млн за 2019 год. От года к году мы 40-50% прибавляем.

— Это очень много, как вы так делаете?

— Я думаю, успех в том, что мы людям реально приносим деньги. Человек платит тебе 1700 рублей, а ему на счет падает полмиллиона.

— Моя версия такая: у вас основной партнер Сбербанк. Если бы не Сбербанк, вам было бы очень тяжело...

— Безусловно, Сбербанк — один из основных партнеров и спасибо, что они поверили в наш проект. Потому что до контракта с ним я ходил полтора года по другим банкам и все крутили у виска: «Какие налоги? Отвалите».

А когда случился Сбербанк, — это тоже забавный эффект запуска чего-либо нового — все, кто крутил у виска, сразу подтянулись. Нам помогло и то, что основной конкурент провалил запуск проекта в Сбербанке, а нас резко подключили, и мы смогли за месяц быстро запуститься.

Хотя нас предупреждали: «Вы подохнете, Сбер уже делает свое».

Слава богу, что мы не продались никому, жили на сухом пайке, не просили по 50 млн, чтобы спустить их на маркетинг и поглядеть, что из этого выйдет.

— Вы, наверное, все беленькие, налоги все платите.

— Конечно.

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Про потерю девственности

— А вы обсуждали (Костальгин развивает проект вместе с интернет-предпринимателем из Краснодара Михаилом Лапушинским, — Примеч.Ред.) готовы ли продать проект и при каких обстоятельствах? Цифры в голове рисуете ?

— В этом плане у нас уже девственность потеряна, потому что мы уже Taxpravo.ru продавали (интернет-портал налоговой тематики "Российский налоговый портал" — Примеч. Ред.). Барьер «отдать родное» он уже пройден, и в целом — да, может и продадим.

При этом хочется думать, что мы завидные невесты. Чтобы тебя купили, нужно и супер продукт предоставить, и уникальность обеспечить, много параметров. Вопрос еще, кому продаться? Мы, к примеру, и сами покупали конкурентов — «Верни налог».

Но монополистом плохо быть, если честно. Ты сразу перестаешь развивать продукт, а мы ... Мы смотрим на американский аналогичный сервис, у которого 4 млрд выручка. Вот это цифры!

— Как и почему вы с Михаилом (Лапушинским — Примеч. Ред.) начали работать?

— Познакомились на юридических форумах. Мы все тогда сидели на форумах: taxhelp.ru, Юрклуб. Михаил с bankir.ru. Это 2000— 2001 года. Так все совпало, что в это время вышла вторая часть Налогового кодекса, я вполне определился, что нужно укореняться в налогах. В 2006 году мы уже создали Российский налоговый портал.

Михаил Лапушинский, партнер Дмитрия Костальгина по НДФЛке.

— На Юрклубе до сих пор космические цифры...

— У меня на Юрклубе, кажется, немного более 1 тыс. сообщений отвеченных, на Taxpravo аж 11 тысяч. Форум — это песочница, отвечали на 40 вопросов в день, там можно было очень круто прокачать себя как эксперта. Плюс двухтысячные — расцвет налогового романтизма, ФНС выносили в судах. Сейчас все наоборот.

— А где сейчас тусят юристы?

— В Facebook, наверное. Закон ру. Объективно, не знаю.

Про справочные системы и мусор, и всемогущий «Клерк»

— Как на твой взгляд, что происходит с рынком правовых систем? Есть версия, что СПС умирают...

— Умирают. Станут бесплатными.

Я застал времена, когда мы вырезали из «Российской газеты» поправки и клеили прямо в кодекс. Со справочными системами удобнее. Но СПС нереально дорогие.

Для юриста в целом 30 млн документов — мусор. Классический юрист работает либо с судебной практикой, либо с законом. Все. К консультациям есть некий снобизм ... читать других, хотя есть и уважаемые коллеги. Но они книги обычно пишут, которые я скорее предпочту.

Роль СПС для малого бизнеса крайне низка. К + , конечно, тоже перерождается: материалы, энциклопедии... Вообще вопрос открытый. Одни говорят, скоро будут роботы закон интерпретировать. Я как хобби балуюсь программированием, обработкой естественного языка (nlp). Занятные фишки можно делать с текстом уже сейчас. Обогащать, ускорять работу, в поиске информации.

— Если условный Яндекс сделает нормальный поиск по документам, он убьет рынок справочных систем?

— В целом, да.

— А сам пока чем пользуешь?

— К +. Плачу больше полумиллиона в год и это мы еще скидку продавили.

Это мега дорого. Но нам нужны старые редакции. И потом, знаешь, инерция тоже играет свою роль.

Зачем СПС среднему и малому бизнесу? Все на «Клерке» сидят.

Про планы ФНС

— В чем сила или слабость Егорова по сравнению с Мишустиным?

— Егорову будет не просто. 10 лет каждый год собираемость налогов растет и растет. Все, как в старом анекдоте: козел, конечно, уже задоенный, но жить будет.

Задача нового главы, вроде как, развернуть этот тренд, но ФНС — бронепоезд, который разогнался. Инертность такая, что ... Я общаюсь с налоговиками на земле, они с цинизмом могут сказать: «да-да, сейчас оттепель, да». В общем, я предлагаю по делам смотреть. Потому что очень много у нас чего декларируется.

И потом, они же создали образ белых и пушистых, эффективных, «у нас нет ошибок» . Это сейчас по ним немножечко бьет, потому что на лицо отсутствие восприятия критики.

К примеру, кейсы есть с малым бизнесом, со страховым взносом, как считать 1 процент. Верните всем деньги, и к вам доверия будет гораздо больше. Их люди не вывезут из страны в офшоры, они тут потратят. Офигенный был бы шаг, но что-то его не делают.

С другой стороны внедряют автоматизацию. Сейчас для упрощенцев хотят отменить отчетность: если у тебя касса, то налог будет считать налоговая. Но весь вопрос в деталях, как будут считать...

— Но мне кажется, бизнес на 6 процентах сможет здорово сэкономить на бухгалтерах.

— А мне кажется, что это миф. Потому что помимо налога все равно надо вести бухучет, бизнесмен не за составление одной декларации платит.

— Наверняка, это приведет к трансформации бухгалтеров?

— Здесь согласен, они будут более квалифицированными в вопросах управленческого учета (все про управленческий учет для бухгалтера, директора, ИП). Пояснять, как сделать бизнес эффективным. Ведь бухгалтер ковыряется в аналитических отчетах, его вполне можно попросить развернуть себестоимость, посоветоваться, что будет, если цену повысить, ФОТ снизить. Автоматизация сама по себе — классная штука. Но вспомните, как в прошлом году два месяца вся страна ждала, пока ФНС работала в раскоряку. Сколько времени у них система лежала. Мы сколько денег потеряли!

— Какие секреты из налоговой знаешь, а мы еще нет? — Не инсайд, но представим, инспекций не будет. Линейных инспекций не будет. Останется методология и на земле — руки. Очевиден тренд на налоговый мониторинг, куда хотят всех затащить.

— То есть руки на земле? Будет как ППС от ФНС?

— (Смеются) Раньше же такое было. Ты не пройдешь ТО, если не покажешь платежку по транспортному налогу.

Сейчас кошелек ФНС какой-то делает. Так вы лучше упростите платежки, я вообще не хочу заморачиваться с КБК и ОКАТО, разберитесь в своей бухгалтерии сами!

Про дробление

— Налоговики переключились с однодневок на дробление. Это правда или хайп?

— Действительно, налоговиков нужно чем-то занять, потому что сокращение штата не очень заметно. Мне кажется самый интересный вопрос, который в теме дробления нужно поднимать: речь идет о жадности или бизнес мимикрирует под мелкого, чтобы просто выжить?

Окей, вы его перевели на общую систему, с этой экономикой, с этими затратами — этот бизнес выживет? Большой вопрос! Это никто не считает. А я бы говорил про необходимую оборону: я по- другому не мог вести бизнес.

— А с какой самой крупной недоимкой приходилось работать как юристу?

— Наверное, около 7 млрд. Процентов 80 отстояли.

Про биде и предпринимательство

— А самая тупая претензия налоговиков в практике?

— Их много, но расскажу про то как суд цитировал налоговую, что расходы предпринимателя на установку биде и унитаза в офисе не связана с предпринимательской деятельностью. И действительно, она связана с другой деятельностью, но понимаете, вопрос 2015 года, шел 21 век. А мы...

Про личное (про рубль то есть)

— Вопрос про личные финансы. Ты еще веришь в российский рубль? Или все сбережения в долларах хранишь?

— Всегда хочется быть оптимистом. Мы же здесь живем. Да и доллар за последние три года не прибавил (Простите, но пока мы расширофвывали интервью, произошло вот это с курсом рубля — Примеч. ред.).

— А уволил бы своего бухгалтера, если бы тебе предложили крутого робота?

— Я бы на него посмотрел с удовольствием, но я этого всего боюсь. В том смысле, что человек — эффективнее. Да, есть бухгалтеры — счетоводы, а есть бухгалтеры, которые тебе помогают. Счетоводов робот заменит. А вот хорошего бухгалтера с навыками управленческого учета — подозреваю, что нет. Пусть робот обрабатывает первичку, проводками занимается, не более. Наша жизнь усложняется, сложнее становятся бизнес транзакции, налоги. Как без человека?