Борис Титов вступился за цветоводов. Им могут понизить НДС

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе Минфина Антону Силуанову предложение снизить НДС в цветочной отрасли с 20 % до 10 %.

Поводом стало обращение отечественных производителей цветов. По их данным, продукция российских цветоводов сейчас занимают не более 17 % от общего объема внутреннего рынка, остальное — импортируется из зарубежа, в основном, через Республику Беларусь и не облагается пошлинами.

Ситуация в отрасли ухудшилась после увеличения с 2019 года ставки НДС до 20 %, поскольку НДС для цветоводов является практически прямым налогом с оборота и составляет 10-12 % от выручки.

«Сегодня все отрасли хотели бы получить пониженные налоги и задача Правительства определить, где эта мера действительно требуется, а где нет, — прокомментировал сам Борис Титов свое обращение к министру финансов. — В сфере цветоводства в этом есть смысл — рынок довольно большой, и есть возможности увеличить долю, приходящуюся на российское производство».

Напомним, ранее известный специалист в налоговой сфере Владимир Туров высказывал свое мнение по поводу таких отраслевых льгот: «Чем цветоводы лучше кролиководов или строителей? Почему для строителей ставка НДС 20 % — удушающая, а для цветоводов —10 %?».

Эксперт считает, что налоговые ставки должны быть едиными для всех, или, как минимум, не меняться десятилетиями. Но ставки надо понизить, потому что НДС 20 % — это убийство для экономики, особенно для производителя.