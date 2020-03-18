ЦБ вводит новые правила о подозрительности операций. Представители финансового рынка против

Ассоциация НСФР (Национальный совет финансового рынка) направила в ЦБ свои замечания относительно проекта новых признаков подозрительных операций. В открытом доступе письма нет, но о нем пишет канал «Тот самый 115-ФЗ».

Вот основные и значительные предложения:

1. Непонятно, что имеет в виду ЦБ, предлагая бороться с приобретением или продажей виртуальных активов. Необходим четкий перечень таких виртуальных активов. Также необходимо дать определение понятия «предмет искусства».

2. Исключить из подозрительных операций возмещение НДС от налоговой, даже если компания не вела хозяйственной деятельности и не платила налоги по счету. При возмещении НДС налоговики осуществляют проверку юридического лица. Если принято решение о возмещении НДС, то операции по его возмещению не будут обладать признаками сомнительности.

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3. Признак 1203 «Снятие клиентом в наличной форме денежных средств, полученных в форме субсидий». Необходимо конкретизировать виды/категории субсидий. Например, если субсидию получило физ лицо, то нет ничего подозрительного, если оно эти деньги сняло наличными. Если юридическое лицо получило субсидию, то здесь уже могут быть вопросы.... Также ЦБ должен дать четкое определение субсидий и их видов.

4. Добавить в качестве подозрительных: операции по перечислению денежных средств юр лицами в адрес физ лиц, если эти деньги на счет ЮЛ поступили неожиданно и суммы не свойственны для его обычной деятельности. Обычно такая последовательность характерна для обналички.

5. Убрать из подозрительных частые операции по переводу собственных средств. Нельзя так однобоко смотреть на платежи без оценки общей активности по счету.

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6. Убрать из подозрительных (код 1425) такое понятие, как: «недостаточность подтверждения источника происхождения наличных денежных средств». Отказ от понятия «недостаточность» и акцент на документальном подтверждении источника происхождения средств клиента в описании признака позволит конкретизировать применение данного кода вида операции.

7. Для трансграничных операций предлагается дать более конкретные определения и формулировки, чтобы уйти от формального подхода:

сейчас все ВЭД контракты, которые не подлежат постановки на учет, расцениваются подозрительными;

покупки ценных бумаг у нерезидентов также должны вызывать подозрения без анализа эмитента. При этом непонятно, как и с помощью каких ресурсов этих эмитентов оценивать;

покупки долей в капитале нерезидентов также подозрительны без оценки масштабов деятельности нерезидента. Здесь также методика оценки не раскрыта и не понятна.

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8. Подозрительными должны считаться операции по зачислению денег на счета розничной компании за предъявленные векселя, если первым векселедержателем является сомнительная кампания. Здесь неясно, как банк узнает о первом векселедержателе, если этот вексель передавался неоднократно.