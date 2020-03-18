Можно ли из-за вируса отсрочить платежи по договору

В «Красный уголок бухгалтера» прилетел очередной вопрос. Суть в том, можно ли использовать пункт указа Мэра Москвы о коронавирусе обстоятельством непреодолимой силы для отсрочки платежей по договору.

Собственно, сам вопрос:

«Писала сегодня письмо о доп.соглашении по арендным каникулам из-за пандемии. Ссылалась на Указ мэра, пока его читала самой страшно стало... Кто-то уже согласовал с арендодателями каникулы или просто по договору не будете платить :"обстоятельства непреодолимой силы"? В связи с пандемией COVID-19 и сложившейся в г. Москве ситуацией карантинных мер, введённых мэрией Москвы, которые официально считаются обстоятельствами непреодолимой силы, что закреплено в Указе Мэра Москвы «О введении режима повышенной готовности" от 5 марта 2020 г. № 12-УМ»? С изменениями от 16 марта 2020 года № 21-УМ».

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Комментарии от подписчиков:

«У нас у каждого свой арендодатель. И по факту все равно. Разговор такой: платите сколько сможете, но не менее такой-то суммы. А там разберемся».

Это кстати еще не самый плохой вариант. Смотрим дальше.

«Обращались просто к арендодателю снизить хотя бы цену, отказали со словами "это риски бизнеса"».

Риски рисками, но в любом нормальном договоре есть понятие обстоятельств непреодолимой силы и форс-мажора. Правда, чаще доказывать кто прав, а кто нет приходится в суде.

«А мне сегодня трижды звонили с напоминанием про продление договора. Никаких льгот и прочих радостей, но, наоборот, повышение стоимости».

Кто-то хотя бы навстречу идет. А тут прибыль на первом месте. Хотя, обстоятельства бывают разные. К примеру, как в следующем комментарии.

«Мы как арендодатели офисов – нет, не даём каникул. Коммуналка и аренда земли в Москве не даёт нам каникул».

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Аренда в Москве и вправду не из дешевых.

На «Клерке» сегодня писали про советы по использованию обстоятельств непреодолимой силы для неуплаты налогов и кредитов. Мы так делать не советуем.