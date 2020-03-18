Песков про средний класс с доходом 17 тысяч: все относительно

Песков прокомментировал слова Путина о том, что «в России к среднему классу можно отнести более 70% населения». И сказал что все зависит от того, какой методикой определять.

Ранее на «Клерке» писали, кого Путин считает средним классом. Это у кого доходы выше 17 тысяч. То есть, полтора МРОТ.

На вопрос о том, какую сумму в Кремле считают достаточной для достойной жизни, Дмитрий Песков ответил: «Это вопрос скорее для правительства. Мы не можем в Кремле определить эту сумму, эта сумма рассчитывается на основе целого множества параметров» (материал Коммерсантъ).

Хотя выяснить все можно гораздо проще. Например, задать вопрос: может ли стандартная семья из трех человек прожить на те самые 17 тысяч в месяц. И в каком регионе.

Кстати, почти год назад Росстат уже внедрял новую методику измерения бедности населения. Тоже много, путано и непонятно.