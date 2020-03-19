Росприроднадзор приостановит плановые проверки

Росприроднадзор приостанавливает плановые проверки до 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Такое решение принято во исполнение поручения правительства, подписанного Мишустиным в среду, 18 марта. Согласно этому документу должны быть приостановлены все проверки, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Так же будут проводится проверки, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер.

Ранее стало известно о том, что прекращают все проверки налоговая и таможенная службы. А вот ФАС проверять будет.