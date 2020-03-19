Мошенница обманула банк на 1 миллиард

39-летняя жительница Московской области создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. Затем она обратилась в один из коммерческих банков Москвы для получения кредита.

Кредит ей, видимо, дали. Раз ущерб уже составил такую большую сумму.

«Женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов. Материальный ущерб составил более одного миллиарда рублей», — сказала Ирина Волк, официальный представитель МВД России (источник РИА Новости).

Факт мошенничества обнаружили совместно сотрудники полиции и ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество в особо крупном размере.

1 миллиард рублей — это почти 13 миллионов долларов США.

На эти деньги можно, к примеру:

купить остров на Багамах площадью около 40 гектаров;

купить 147 однушек в Москве;

купить замок в Шотландии (и еще останется сделать ремонт и обновить мебель);

да много чего можно.

Доллар, кстати, продолжает расти на торгах.