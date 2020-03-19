В ТК пропишут новый вид занятости: неполная дистанционная работа

Уже скоро может появиться новый рабочий режим – неполной дистанционной занятости.

Эту тему до конца месяца обсудят в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которую курирует вице-премьер Татьяна Голикова, узнали «Известия».

Новая форма занятости будет представлять собой совмещение работы в офисе и дистанционно – сейчас законодательство позволяет выбрать лишь один формат.

Поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать удаленный труд, на который работодатели сейчас переводят многих сотрудников, в том числе, из-за угрозы распространения коронавируса.

Авторы проекта, который был адресован Голиковой, предлагают вписать в закон совмещение работы на стационарном рабочем месте и удаленно.

Статья в ТК будет называться «Временная удаленная работа». По проекту такой режим труда устанавливается в доп.соглашении к трудовому договору, которое, кстати говоря, разрешат создавать электронно. Место для удаленной работы – на выбор сотрудника. Зарплату снижать нельзя, если сотрудник выполнил установленные работодателем нормы труда.

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Минтруд занимается вопросом уже около полугода. Но ситуация с короновирусом может ускорить все процедуры с поправками в ТК РФ.

Ведь смешивать удаленку и обычный режим труда сейчас Трудовой кодекс не позволяет. При этом по факту в мегаполисах многие уже совмещают варианты: несколько дней трудятся в офисе, несколько работают из дома. На уровне Верховного суда практика по временной дистанционной работе не сформирована. Работники рискуют. В региональных суда заняли позицию, что дистанционный характер работы должен быть прямо прописан в трудовом договоре по правилам главы 49.1 ТК РФ. Если же письменных договоренностей нет, работа вне стен офиса с правовой точки зрения считается прогулом, и сотрудники проигрывали суды.

А сейчас многие работодатели только устно договариваются с работниками, что те трудятся на время эпидемии удаленно. Не все вносят приказ о новом режиме труда, поправки в локальные акты о внутреннем распорядке и устанавливают правила коммуникации.