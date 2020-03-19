Самое важное из заседания Правительства. 10 млрд для врачей и 300 млрд для антикризисных мер

На заседании Правительства от 19 марта 2020 обсудили достаточно многое. Даем краткие тезисы основных направлений.

Борьба с инфекцией

1. В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции Президентом создана рабочая группа Госсовета, которая занимается противодействием этой инфекции. При Правительстве начал работу Координационный совет.

2. На федеральном уровне создана система мониторинга за распространением болезни и введён набор мероприятий по её профилактике

3. На уровне муниципалитетов также приняты меры. Создаются оперативные штабы и утверждаются планы неотложных мероприятий по единой форме.

4. С 20 марта будет временно ограничено пассажирское сообщение с Великобританией, Соединёнными Штатами Америки и Объединёнными Арабскими Эмиратами, за исключением полётов в Лондон, Нью-Йорк и Дубай.

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5. Те, кто возвращаются в Россию проходят тщательный санитарный контроль и отправляются на карантин.

6. Дистанционная выдача больничных и изменение правил их выдачи.

7. Чтобы стимулировать врачей и медперсонал, участвующих в борьбе с коронавирусом, выделен резерв для Минздрава в размере 10 млрд рублей. И заодно выделено из резервного фонда Правительства 1,6 млрд рублей, чтобы стимулировать сотрудников Роспотребнадзора, работающих практически в круглосуточном режиме.

8. Налажено производство диагностических тест-систем. Создан запас более 700 тыс. тест-систем, который будет в постоянном режиме и далее пополняться.

9. Субъектам РФ поручено соблюдение противоэпидемиологического режима в школах и детсадах. Налаживается дистанционное обучение.

Об экономике

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1. Создан финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации.

2. Минпромторг, ФНС, Росстат и Коммуникационный центр Правительства с 20 марта тщательно мониторят цены в торговых и аптечных сетях.

«Это касается продуктов питания, детских товаров, лекарственных средств и медицинских изделий. И конечно, средств дезинфекции и индивидуальной защиты».

Должен быть сформирован достаточный запас этих товаров.

3. С 20 марта на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные.

4. Упрощена дистанционная торговля лекарствами, которые отпускаются без рецептов.

5. Еженедельно по всей стране будет проводиться оперативный мониторинг рынка труда.

6. Отраслям экономики, которые оказались в сложной ситуации, будет предоставлена отсрочка по налоговым платежам. В частности, до 1 мая дана отсрочка турбизнесу и авиаперевозчикам.

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Для малого и среднего бизнеса

1. На три месяца, начиная с марта, вводится, а также временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество.

2. Вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные.

3. Поддержка региональных бюджетов.

Меры по укреплению рубля

Министерство финансов и Банк России объявили о новом режиме работы на валютном рынке. Теперь регулятор будет компенсировать валютному рынку непоступление валютной выручки в случае снижения нефтяных котировок Urals ниже уровня 25 долларов за баррель.

Это позволит увеличить предложение валюты, сделает его более предсказуемым вне зависимости от ситуации на глобальных рынках нефти и газа.

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Дальше перешли к повестке дня.

Полная стенограмма заседания Правительства.