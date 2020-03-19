Программа налоговиков отследит всех, кто задирает цены из-за эпидемии. У АСК ККТ продвинутые функции?

В рамках поручения Правительства, ряд ведомств будут отслеживать розничные цены в торговых сетях в целях недопущения их роста.

По данным телеграм-канала «Мытарь», для отслеживания цен в рознице в целях недопущения их повышения, будут использовать систему АСК ККТ.

«Подключат АСК ККТ. С 20 марта на территории всех субъектов Российской Федерации сотрудники ФНС, Росстата и Минпромторга займутся мониторингом цен на товары первой необходимости. Премьер-министр Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин в рамках заседания кабинета министров заявил, что на территории всех регионов России с 20 марта начнется оперативный мониторинг цен. Наблюдением займутся представители Министерства промышленности и торговли, Росстата, Федеральной налоговой службы и правительственного коммуникационного центра. По словам Мишустина, специалисты будут отслеживать колебания цен на продукты питания, лекарственные препараты, детские товары, медицинские изделия и средства дезинфекции и индивидуальной защиты».

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На «Клерке» писали про эти меры , из стенограммы заседания Правительства от 19 марта про АСК ККТ упоминаний не было.

Общедоступная версия АСК ККТ выглядит так:

Не совсем понятно, как тут можно отследить конкретные товары и цены на них. Возможно, это есть в более «продвинутой» версии, которой в общем доступе нет.

АСК «ККТ» — это новая платформа администрирования контрольно-кассовой техники, которая позволяет в режиме онлайн видеть все розничные продажи. Об этом сказал руководитель ФНС России Михаил Мишустин, выступая на расширенном заседании коллегии Следственного комитета РФ по итогам работы в 2017 году.

Введена в промышленную эксплуатацию Приказом ФНС от 19 октября 2016 года N ММВ-7-6/573@ «О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения автоматизированной системы контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ)».