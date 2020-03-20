Форму 3-НДФЛ опять меняют. В нее добавили заявление на возврат налога

С отчетности за 2020 год будет применяться новая форма 3-НДФЛ.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Теперь заявление о возврате налога будет являться частью декларации. Оно стало приложение к разделу № 1.

Напомним, Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 внесены поправки в НК, согласно которым налогоплательщики вправе представить заявление о зачете (возврате) суммы излишне уплаченного налога в составе налоговой декларации.

Добавим, сейчас подать заявление в виде отдельного документа можно одновременно с декларацией. Об этом, в частности, сообщается в письме ФНС № ЕД-4-3/18162@ от 26.10.2012.

К сожалению, иногда налогоплательщики совершают роковую ошибку, сдавая только декларацию без заявления.

О том, какую злую шутку это может сыграть с налогоплательщиком, мы писали в материале «Что бывает, если не подать заявление на возврат налога вместе с 3-НДФЛ».

Также в обновленную 3-НДФЛ добавляется лист с расчетом к приложению № 3. Речь идет об авансовых платежах для ИП на ОСНО