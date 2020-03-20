Депутаты предлагают отменить плату за парковку. И привязать цены на бензин к нефти

Думский комитет по труду и социальной политике направит правительству и координационному штабу запрос о возможностях снизить или отменить плату за парковку в связи с коронавирусом.

Идея состоит в том, что необходимо стимулровать людей пользоваться личными авто, а также каршерингом и такси, чтобы исключить контакты в общественном транспорте.

Источник – телеграм-канал Кемлевский БезБашенник.

Интересно, а в условиях массового перевода на удаленную работу это вообще кому-нибудь нужно? Учитывая, что ездить отдыхать по Москве вряд ли кто сейчас будет, все по домам и дачам сидят.

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