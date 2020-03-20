В ЕС людям не вернут деньги за билеты на рейсы, отмененные из-за эпидемии

Еврокомиссия пояснила, что пандемия коронавируса является форс-мажорным обстоятельством, что позволяет авиакомпаниям остаться при своем.

«Еврокомиссия считает, что такими обстоятельствами следует считать ситуацию, когда государственные власти принимают меры направленные на сдерживание пандемии коронавируса. Эти условия по своей сути несовместимы с нормальным исполнением перевозчиками своих обязанностей и находятся за пределами их контроля (то есть являются непреодолимой силой)», – говорится в документе (источник «Взгляд»).

При этом, в России Аэрофлот будет менять билеты без доплат.

РЖД на своем сайте тоже сообщает о решении возвращать деньги даже за невозвратные билеты из-за ситуации с коронавирусом.