При продаже квартиры после смерти мужа имеет значение дата ее покупки, а не дата вступления в наследство

Доходы от продажи квартиры не облагаются НДФЛ, если она в собственности в течение минимального предельного срока владения и более.

В общем случае этот срок составляет 5 лет. Для недвижимости, приобретенной до 01.01.2016 — срок 3 года.

Минфин в письме № 03-04-05/15562 от 03.03.2020 разъяснил, как считать этот срок при продаже квартиры, часть которой перешла в наследство вдове.

Как известно, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Таким образом, если квартира приобретена в период брака за счет общих доходов супругов в общую совместную собственность, то для каждого из супругов срок владения имуществом, приобретенным в общую совместную собственность супругов, исчисляется с даты возникновения права собственности на такое имущество у одного из супругов.

При этом дата перехода доли в указанном имуществе в собственность одного из супругов в порядке наследования от другого супруга не учитывается.