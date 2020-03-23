Если арендатор госимущества – физлицо, НДС будет платить арендодатель

Кто платит НДС, если госорган сдает имущество в аренду физлицу? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-14/15602 от 03.03.2020.

С 1 января 2019 года при предоставлении на территории РФ органами госвласти и местного самоуправления в аренду имущества налоговая база по НДС определяется как сумма арендной платы с учетом налога.

При этом налоговыми агентами признаются арендаторы указанного имущества, за исключением физлиц, не являющихся ИП.

Таким образом, с 1 января 2019 года в вышеописанной ситуации НДС исчисляется и уплачивается в бюджет в общеустановленном порядке налогоплательщиками, то есть арендодателями.

Что касается сроков уплаты НДС, то они обычные — за истекший налоговый период равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом.