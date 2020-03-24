3-летний минимальный срок владения единственным жильем можно применять к квартирам, купленным до 2020 года

Если объект недвижимости находился в собственности физлица не менее минимального срока владения, НДФЛ при его продаже не возникает.

Минимальный срок владения составляет 5 лет или 3 года (в зависимости от ситуации).

С 1 января 2020 года начала действовать поправка в НК, согласно которой минимальный срок составляет 3 года в случае, если продаваемое жилье является для человека единственным.

При этом не учитывается жилое помещение, приобретенное в собственность налогоплательщика в течение 90 календарных дней до даты госрегистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение от налогоплательщика к покупателю.

Таким образом, при соблюдении этих условий в целях налогообложения минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества составляет 3 года.

При этом, по мнению Минфина, изложенному в письме № 03-04-05/15558 от 03.03.2020, указанные положения применяются с 1 января 2020 года также в случаях, если продаваемые жилые помещения, находящиеся в собственности налогоплательщика, приобретены налогоплательщиком до 1 января 2020 года.