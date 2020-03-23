Разбитую и украденную посуду нельзя списать в убытки?

Инспекция не позволила компании «ПосудаЦентр сервис» учесть в расходах стоимость украденной и разбитой в торговых залах посуды.

Таким образом, было доначислено 67,7 млн руб. Пока что дело слушалось только в суде первой инстанции. Почему суд вынес такие решение?

Компания обращалась в полицию из-за краж посуды по недостачам, выявленным инвентаризацией. Но фактически недостачи выявлялись и в межинвентаризационный период;

Компания оформляла документы так, слово в межинвентаризационный период происходит только порча продукции, а в период с даты окончания последней ежемесячной инвентаризации до даты начала плановой инвентаризации, происходит исключительно хищение товара. Это говорит о том, что компания произвольно и искусственно разделяет товар на испорченный и похищенный;

Компания обращается в полицию, но по части заявления полиция отказывает в возбуждении дел, по части — приостанавливает предварительное следствие.

Найти воров невозможно, а почему? Потому, говорит суд, что «Обращения в правоохранительные органы по фактам хищений должны осуществляться Обществом своевременно, как только выявляются недостачи ТМЦ, а не по истечении трех-четырех лет». Вот так. Теперь ещё и кражи с боем посуды становятся налоговым риском. Посмотрим, что скажут вышестоящие суды.

Дело № А45-21326/2019.