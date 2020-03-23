Ряд лекарств по рецепту будут продавать дистанционно. Какие — пока не говорят

В Госдуме к концу марта внесут поправки в законопроект о дистанционной продаже лекарств. Добавят некоторые по рецепту.
Данный законопроект не прошел третье чтение 18 марта, его вернули во второе чтение. Предлагается дополнить поправки несколькими рецептурными препаратами.
В тексте поправок, которые не стали принимать, были только безрецептурные препараты.
Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов) может осуществляться аптечными организациями дистанционным способом.
Поправки с рецептурными лекарствами пока в разработке.
Ранее президент разрешил продавать дистанционно безрецептурные препараты.