Клерк.Ру

Ряд лекарств по рецепту будут продавать дистанционно. Какие — пока не говорят

В Госдуме к концу марта внесут поправки в законопроект о дистанционной продаже лекарств. Добавят некоторые по рецепту.

Данный законопроект не прошел третье чтение 18 марта, его вернули во второе чтение. Предлагается дополнить поправки несколькими рецептурными препаратами.

В тексте поправок, которые не стали принимать, были только безрецептурные препараты.

Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения  (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов) может осуществляться аптечными организациями дистанционным способом.

Поправки с рецептурными лекарствами пока в разработке.

Ранее президент разрешил продавать дистанционно безрецептурные препараты.

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