Как платить работникам, если бизнес остановился

Все публичные мероприятия в стране отменяются, закрываются магазины, фитнес-клубы, бассейны и т.п.. А что делать работодателю? Сотрудники не хотят уходить в отпуск за свой счет. Проблема обсуждается в «Красном уголке бухгалтера».

По закону должны платить вот так:

«Выплачивать 2/3 оклада (тарифной ставки), не среднемесячной зарплаты, так как простой ни по вине работодателя, ни по вине сотрудников»

Но где работодателю взять деньги на выплаты, если нет выручки? В малом бизнесе обычно нет в запасе денег на счетах. На кредиты рассчитывать не приходится. Обещанные властями деньги непонятно кому достанутся. Есть предложение, как сэкономить деньги:

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«Всем по максимуму уходить на больничные. Вспомните про свои хронические заболевания! Неужели не найдете? Должна же быть от них какая-то польза хоть иногда. Пусть ФСС платит»

Но некоторые работники все-таки будут писать за свой счет, чтобы не потерять работу:

«Покупателей нет, продаж нет. Сын пока до вторника взял отгулы — завтра собрание на работе, с вероятностью 99% скажут всем написать на месяц за свой счет. Конечно, никто не хочет. А как отказаться-то? »

Правда, работодателям стоит учитывать то, что Мишустин пригрозил проверками Роструда . Мораторий, введенный на проверки малого и среднего бизнеса, не касается ситуаций, когда речь идет о жизни и здоровье людей.

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Но где брать деньги? Бизнес и так на грани выживания. Некоторые участники группы категоричны:

«Это проблема собственника. Иметь резерв или найти кредит. Или банкротство с продажей имущества, выплата зарплаты будет в приоритете после продажи»