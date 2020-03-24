ЦБ объявил курсы валют на 25 марта. Доллар минус два рубля, евро минус рубль и 27 копеек

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Зачем указывать трудовую функцию (должность) при увольнении?...
Не смешите, какой файл. Попробуйте подать заявление на регистрацию ИП, и до того как вы получите ...
Здравствуйте, вот аы ссылаетесь на такое решение суда. Его нету. Немогли бы ссылку дать. ...
Очередная ересь российского предпринимателя Сергея Васильева....
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Да, внедряют сценарии сериала "Черного зеркала", никакая это не теория заговора, а прямой план к ...
О, исчезло. А, я из статьи скопировала, то что желтым выделено. )) Вот ведь, как......
Да это же целый архипелаг доктора Моро @@ Клерк, рамблер, сколько же мы потеряем сайтов в этой во...
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Там в конце фраза:Если что, это был вредный совет. Так делать не нужно....
Это просто реклама упомянутой компании, которую вы еще и на Клерке бесплатно прорекламили)...
Есть масса случаев блокировок по 115-ФЗ на которых подтверждается, что это абсолютно НЕ соответст...
@Хохолька, они считают, что для этого есть финансовые консультанты, безнес-коучи и прочие тренеры...
Угу. Родина слонов, чо...Фордовский конвейер в 1914 году? не, не слышали......
При наличии бухгалтеров-аутсорсеров все владельцы бизнеса должны сами следить за изменением налог...
Это вообще-то "технология". Советские придумали. Для авиапрома. После того, как Гитлер их приглас...
100% москвичка. У них там у всех по два три диплома с латинской аббревиатурой. Когда они только р...
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А в чем тут новизна? С 2004 года так работаю, для малого и микробизнеса - идеально. Стоимость усл...
незачем. это типичное "по многочисленным просьбам трудящихся". в самозанятые наоборот бегут в пер...
Из дневника юного геймера: "Вчера играл на папином компьтере в 1С. Дошёл до шестого уровня, но ср...
Ой, да что вы? Уж семь лет тому назад в нашей аутсорсинговой микро-компании было 5 бухгалтеров, к...
В Германии вчера была пресс-конференция минфина и министра экономики - пообещали, выдадут....
Ну норм. Вон тут же рядом в новостях пишут, что в штатах каждому ажно по тыще баксов выдали. Хотя...
В любом случае, там сначала счетчик на насосе литры считает, а потом эти данные передаются в элек...
Ну так не джинсы с лоферами покупал.Мне, например, сложно себе представить, где еще в Тагиле можн...
Надо 70% налогом обложить доходы блогеров
Ха, дама - адвокат. Решила попиариться, но промахнулась?
Я так думаю, что тут некий клиент, имеющий отношение к налоговикам, сильно на что-то обиделся. И ...