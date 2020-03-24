Клерк.Ру

ЦБ объявил курсы валют на 25 марта. Доллар минус два рубля, евро минус рубль и 27 копеек

Рубль опять немного отыграл потерянные ранее позиции.

Доллар 25 марта будет стоить 78 рублей 85 копеек, евро 85 рублей 43 копейки.

Кстати, выдачу денег через банкоматы будут ограничивать. Чтобы не распространять заразу.

А еще скоро валютой могут стать медицинские маски. Судя по тому, что даже бизнес по их производству можно купить.

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