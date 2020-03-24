«Рокетбанк» всё. Чем поможет «Тинькофф»

QIWI планирует прекратить маркетинговые мероприятия (включая отмену программы лояльности «Рокетбанка»), уменьшить число штатных сотрудников и повысить тарифы (источник РБК).

Сворачивание сервиса должно закончиться к концу 2020 года.

Сервис «Рокетбанк» не является банком, он не может выдавать кредиты. В 2013 году он был партнером банка «Интеркоммерц», а после отзыва у него лицензии в 2016, его выкупил банк «Открытие».

В августе 2017 году активы «Рокетбанка выкупил» QIWI.

В данный момент QIWI и Тинькофф Банк объявили о партнерской программе — желающие из пользователей «Рокета» смогут перейти в Тинькофф банк с сохранением всех бонусов.

Мы задали об этом вопрос в службу поддержки «Рокетбанка», на наш вопрос пока ничего не ответили.

Кстати, обменный сервис Revolut не будет выходить на российский рынок. QIWI должна была быть его партнером в России.